Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Euroleague 13. hafta
25.11.2025 11:02
AA
Euroleague'in 13. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcilerimizden Anadolu Efes bu hafta Monaco ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın canlı yayın bilgileri belli oldu.
MONACO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?
Salle Gaston Medecin'deki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Ligdeki 12 maçta 5 galibiyet, 7 yenilgi yaşayan lacivert-beyazlılar, 15. basamakta yer alıyor.
Fransız temsilcisi ise 7 galibiyet, 5 mağlubiyetle 6. sırada bulunuyor.
Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında İspanya takımı Barcelona'yı 74-73 mağlup etti.