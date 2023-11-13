Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Monaco ile kozlarını paylaşacak. 4. sırada yer alan Monaco'yu yenerek puan durumunda yükselişe geçmek isteyen Anadolu Efes mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
MONACO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın deplasmanda Fransa'nın Monaco ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.
13. SIRADA YER ALIYOR
Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyeti olan Anadolu Efes, averajla 13. sırada yer alıyor. Monaco ise 5 galibiyet ve 2 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.
AVRUPA KUPALARINDA 809. RANDEVU
Anadolu Efes, Monaco müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 809. maçına çıkacak.
Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 808 karşılaşmada 458 galibiyet ve 350 yenilgi yaşadı.
Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 561. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 301 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 259 kez rakiplerine mağlup oldu.
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