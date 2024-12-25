Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak. Peki, Monaco-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



MONACO-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.



Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.



İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 17 maçta 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 7. sırada yer aldı.



Ligde 11 galibiyet ve 6 mağlubiyete sahip Monaco ise ikinci sırada bulunuyor.



Anadolu Efes ile Monaco, Avrupa Ligi'nde 8. kez rakip olacak.



İki takım arasında oynanan 7 maçta Monaco 4, Anadolu Efes 3 galibiyet aldı.



854. RANDEVU



Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 854. maçını oynayacak.



Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında çıktığı 853 karşılaşmada 482 galibiyet elde etti, 371 yenilgi yaşadı.



Türk temsilcisi, 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde 606. müsabakasını yapacak. Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan bu yana mücadele ettiği Avrupa Ligi'ndeki 605 maçın 325'ini kazandı, 280'inden mağlubiyetle ayrıldı.