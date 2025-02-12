Monaco-Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun forma giydiği Benfica, Fransız ekibi Monaco'ya konuk olacak. Bu akşam yapılacak maç öncesi müsabakanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte, Monaco-Benfica maçı hakkında bilgiler...



MONACO-BENFICA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



II. Louis Stadyumu'nda oynanacak Monaco-Benfica maçı, bu akşam saat 23:00'te başlayacak.



Mücadelede İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını ise Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni üstlenecek.



Bu heyecan dolu müsabaka tabii spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL İLK 11'LER



Monaco: Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Biereth



Benfica: Trubin; Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Fernandez; Florentino Luis, Aursnes, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup