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Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2. maçın tarihi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında kazandı. Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, normal süresi 81-81 eşitlikle biten müsabakanın uzatma dakikalarında deplasmanda Monaco'yu 95-91 yendi ve seride 1-0 öne geçti. Tüm gözler şimdi ikinci maçta olacak. Peki, Monaco-Fnerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Monaco-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 2. maçın tarihi

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi play-off'unda 2. galibiyet için parkeye çıkacak. Üç galibiyete ulaşan ekibin Dörtlü Final'e yükseleceği seride ikinci maç, 26 Nisan Cuma günü yine Monaco'da oynanacak. İşte, Monaco-Fenerbahçe Beko maçı hakkında bilgiler...

MONACO-FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 1-0 önde olduğu play-off çeyrek final serisinin ikinci maçında, 26 Nisan Cuma günü Monaco'ya konuk olacak.

Salle Gaston Medecin Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK MAÇI FENERBAHÇE BEKO KAZANMIŞTI

Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği play-off çeyrek final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda 95-91'lik skorla kazanarak seride 1-0 öne geçmişti.

Play-off etabının üçüncü maçı 1 Mayıs Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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