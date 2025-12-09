Monaco-Galatasaray: İlk 11'de sürpriz tercih

MONACO'DA İSTİKRAR YOK

Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.

Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.

Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.

Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.

II. LOUIS'DE TARİHİ ZAFER

Galatasaray için Monaco'nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı'nın çok büyük bir önemi bulunuyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek şimdiye kadar tekrarlanamayan büyük bir zafer elde etti.

"Cimbom" 25 Ağustos 2000'de II. Louis Stadı'da yapılan UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 mağlup etti.

PREKAZI VE HAGI'NİN GOLLERİ HAFIZALARDA

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Cevat Prekazi ile Gheorghe Hagi'nin geçmişte Monaco'ya attığı jeneriklik goller sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki önemli anlar arasında yer buldu.

Sarı-kırmızılı takımın Kosovalı eski futbolcusu Prekazi, Monaco ile İstanbul'da 15 Mart 1989'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaklaşık 40 metre uzaktan attığı frikik golüyle akıllara kazındı.

Kulüp tarihinin en önemli yabancı oyuncuları arasında yer alan Rumen on numara Hagi ise Monaco ile 12 Eylül 2000'de İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 40 metreden şık bir gol attı. Galatasaray söz konusu mücadeleyi 3-2 kazanırken Hagi'nin golü yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.