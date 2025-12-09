Monaco-Galatasaray: İlk 11'de sürpriz tercih
09.12.2025 08:57
NTV - Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco ile Galatasaray kozlarını paylaşacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik virajda. İlk 5 haftayı 9 puanla 14'üncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, saat 23.00'te 6 puanlı Monaco'ya konuk olacak.
II. Louis Stadı'ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.
3 maçlık galibiyet serisi Saint-Gilloise karşısında biten Galatasaray'da 6 eksik var.
Tedavileri süren Mario Lemina, Wilfried Singo ve Kaan Ayhan'ın yanı sıra kart cezalısı Arda Ünyay ile hak mahrumiyeti cezaları devam eden Eren Elmalı ve Metehan Baltacı bu akşam forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA listesinde yok.
Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıran Jakobs'un bu maçla takıma dönmesi bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Biereth
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara; Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk.
OSIMHEN, SERİYİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞACAK
Avrupa kupalarında çıktığı son 8 maçın tamamında fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, gol serisini uzatmaya çalışacak.
Galatasaray formasıyla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde forma giydiği son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.
Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.
Galatasaraylı Osimhen, Ajax'a attığı golün sevincini böyle yaşamıştı.
SANE'NİN PERFORMANSI YÜKSELİYOR
Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, yarın takımının hücumdaki en önemli ayaklarından biri olacak.
Bu sezon kadroya katılan Sane, Süper Lig'de 15 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Son 2 lig maçını boş geçmeyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise henüz gol katkısı vermedi.
Alışma sürecini atlatan ve son haftalarda hücumdaki etkili performansıyla öne çıkan Sane, Monaco karşısında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz ile rakip kalede gol arayacak.
Galatasaray'da Leroy Sane, son haftalardaki performansıyla dikkat çekiyor.
MONACO'DA İSTİKRAR YOK
Fransa Ligi temsilcisi Monaco, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor.
Belçikalı genç teknik direktör Sebastien Pocognoli'nin çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 15 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 5 maçında 1 galibiyet, 4 yenilgi gören Monaco, 25 puanla lider Lens'in 11 puan gerisinde 7. sırada yer alıyor.
Monaco, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 5 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Devler Ligi"ne Club Brugge (4-1) yenilgisiyle giren Monaco, ardından sırasıyla Manchester City (2-2) ve Tottenham (0-0) ile berabere kaldı. Dördüncü haftada Bodo/Glimt'i (1-0) yenen kırmızı-beyazlılar, son hafta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi takımlarından Pafos (2-2) ile berabere kalarak sürpriz bir puan kaybı yaşadı.
Kırmızı-beyazlılar, topladığı 6 puanla 23. sırada kendisine yer buldu.
II. LOUIS'DE TARİHİ ZAFER
Galatasaray için Monaco'nun iç saha maçlarını oynadığı II. Louis Stadı'nın çok büyük bir önemi bulunuyor.
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 2000'de UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı müzesine götürerek şimdiye kadar tekrarlanamayan büyük bir zafer elde etti.
"Cimbom" 25 Ağustos 2000'de II. Louis Stadı'da yapılan UEFA Süper Kupa maçında İspanya'nın Real Madrid takımını 2-1 mağlup etti.
PREKAZI VE HAGI'NİN GOLLERİ HAFIZALARDA
Galatasaray'ın efsane futbolcuları Cevat Prekazi ile Gheorghe Hagi'nin geçmişte Monaco'ya attığı jeneriklik goller sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki önemli anlar arasında yer buldu.
Sarı-kırmızılı takımın Kosovalı eski futbolcusu Prekazi, Monaco ile İstanbul'da 15 Mart 1989'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında yaklaşık 40 metre uzaktan attığı frikik golüyle akıllara kazındı.
Kulüp tarihinin en önemli yabancı oyuncuları arasında yer alan Rumen on numara Hagi ise Monaco ile 12 Eylül 2000'de İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaklaşık 40 metreden şık bir gol attı. Galatasaray söz konusu mücadeleyi 3-2 kazanırken Hagi'nin golü yıllar geçmesine rağmen unutulmadı.