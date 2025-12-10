Monaco-Galatasaray maçında her şey bu 15 saniyede oldu! Sakatlık, tartışma ve gol

GÜNAY GÜVENÇ, POCOGNOLI İLE TARTIŞTI

Çakır yerine oyuna girecek olan Günay Güvenç ise henüz kenardayken Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ile bir tartışma yaşadı.

İkilinin polemiği sonrası Günay Güvenç oyuna girdi ve hakem, Monaco'nun korner atışını kullanması için işaretini verdi.