Monaco-Galatasaray maçında her şey bu 15 saniyede oldu! Sakatlık, tartışma ve gol
10.12.2025 08:29
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya deplasmanda 1-0 kaybettiği maça ikinci yarıda yaşanan bir olay damga vurdu.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco'ya konuk oldu.
II. Louis Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Monaco'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 68. dakikada Balogun kaydetti.
Bu skorun ardından sarı-kırmızılılar, 9 puanla 17. sırada yer alırken aynı puandaki Monaco, 18. basamakta yer buldu.
Karşılaşmanın 68. dakikasında yaşanan olay ise Galatasaray adına gecenin kırılma anıydı.
UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI
Sarı-kırmızılıların kalecisi Uğurcan Çakır, yaşadığı sakatlık problemi sonrası maça devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Galatasaraylı Uğurcan Çakır, sakatlığı sonrası kenara böyle geldi.
GÜNAY GÜVENÇ, POCOGNOLI İLE TARTIŞTI
Çakır yerine oyuna girecek olan Günay Güvenç ise henüz kenardayken Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ile bir tartışma yaşadı.
İkilinin polemiği sonrası Günay Güvenç oyuna girdi ve hakem, Monaco'nun korner atışını kullanması için işaretini verdi.
Maonaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli.
OYUN BAŞLADI, GOL OLDU
Köşe vuruşunun kullanılmasının ardından kafayla indirilen topu Balogun tamamladı ve Monaco, Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti.
Tüm bunlar yaklaşık 15 saniyede yaşanırken, Galatasaray adına gecenin kırılma oldu.
Galatasaraylı futbolcular, yedikleri golün üzüntüsünü böyle yaşadı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak 2026 tarihinde Atletico Madrid'i konuk edecek.