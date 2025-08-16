Monaco - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa)
Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. İlk hafta mücadelesinde Monaco ve Le Havre karşı karşıya geliyor. Sezonun iddialı takımlarından Monaco zorlu Le Havre deplasmanından üç puanla dönmeyi hedefliyor.
Fransa’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Le Havre, Monaco karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Monaco ise ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Monaco - Le Havre karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
MONACO - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN?
Ligue 1’de birinci hafta mücadelesinde Monaco - Le Havre kozlarını paylaşıyor.
Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak Monaco - Le Havre karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 20:00 da başlayacak ve beın Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN PROGRAMI
18:00 Lens - Lyon
22:00 Monaco - Le Havre
22:05 Nice - Toulouse
