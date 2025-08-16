Monaco - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fransa)

Fransa’da bugün 3 önemli karşılaşma futbolseverleri bekleyecek. Le Havre, Monaco karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. Monaco ise ev sahibi avantajını kullanarak puan veya puanlar almak istiyor. Monaco - Le Havre karşılaşmasının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



MONACO - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de birinci hafta mücadelesinde Monaco - Le Havre kozlarını paylaşıyor.



Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak Monaco - Le Havre karşılaşması bugün (16 Ağustos) saat 20:00 da başlayacak ve beın Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



FRANSA LİGUE 1 GÜNÜN PROGRAMI



18:00 Lens - Lyon



22:00 Monaco - Le Havre



22:05 Nice - Toulouse



