Monaco - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa’da şampiyonluk ipini Paris Saint - Germain göğüslerken ikincilik yarışı devam ediyor. Marsilya ligde çıktığı son beş karşılaşmada 3 kez mağlup olurken Monaco deplasmanından mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Monaco ise son maçında mağlup olurken üç puan hesapları yapıyor. Monaco - Marsilya maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



MONACO - MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de Monaco ve Marsilya karşı karşıya geliyor. 12 Nisan Cumartesi günü saat 18.00’de başlayacak mücadele beIN Connect ekranları üzerinden izleyiciyle buluşacak.



Ev sahibi Monaco kritik mücadele öncesinde topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor.



Marsilya ise rakibinin 2 puan önünde 52 puanla ikinci basamakta.



