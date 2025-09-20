NTV.COM.TR

Monaco - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? ( Fransa Ligue )

Fransa Ligue 1’de  5.  hafta heyecanı yaşanıyor. Monaco ligin iddialı ekiplerinden Metz’i konuk ediyor. Monaco ev sahibi avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Peki Monaco - Metz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa’nın en önemli liglerinden birisi olarak kabul edilen Fransa Ligue 1’de sonucu merakla beklenen maçta ve Metz kozlarını paylaşacak. Konuk ekip Metz zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Monaco - Metz mücadelesinin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

MONACO - METZ MAÇI NE ZAMAN?

Fransa’da haftanın kritik mücadelesinde Monaco - Metz karşı karşıya geliyor. Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak maç 21 Eylül saat 18.15’de başlayacak ve beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

