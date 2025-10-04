Monaco - Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Monaco ev sahibi avantajını kullanarak Nice karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Nice ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



MONACO - NİCE MAÇI NE ZAMAN?



Fransa Ligue 1’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Monaco - Nice mücadelesi yarın (5 Ekim) saat 18.15’de başlayacak.



Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak beIN Sports Connect ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

