NTV.COM.TR

Monaco - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Fransa Ligue 1’de   heyecan Monaco - Paris FC  maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.

Monaco - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Monaco - Paris FC karşı karşıya geliyor. Paris FC zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Monaco - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

MONACO - PARİS FC MAÇI MAÇI NE ZAMAN?

Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Monaco - Paris FC kozlarını paylaşıyor. Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...