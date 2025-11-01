Monaco - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Monaco - Paris FC karşı karşıya geliyor. Paris FC zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Monaco - Paris FC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MONACO - PARİS FC MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Fransa’da haftanın dikkat çeken maçında Monaco - Paris FC kozlarını paylaşıyor. Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 21.00’da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.



