Monaco - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Şampiyonlar Ligi)
Avrupa futbolunun kulüp seviyesindeki bir numaralı organizasyonunda Monaco - Tottenham kozlarını paylaşıyor. Monaco ev sahibi avantajını kullanarak sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Monaco - Tottenham maçıyla devam ediyor. Tottenham yıldız isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmeye çalışacak. Peki Monaco - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
MONACO - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde günün dikkat çeken mücadelesinde Monaco - Tottenham karşı karşı karşıya geliyor.
22 Ekim Çarşamba günü saat 22:00’da başlayacak mücadele Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak ve tabii Spor 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.
