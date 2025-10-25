Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Fransa Ligue 1)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Monaco - Toulouse karşı karşıya geliyor. Toulouse zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Monaco - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



MONACO - TOULOUSE MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Ligue 1’de haftanın dikkat çeken maçında Monaco - Toulouse kozlarını paylaşıyor. Monaco'da, Louis II Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 25 Ekim Cumartesi günü saat 20.00’da başlayacak mücadele bein Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

