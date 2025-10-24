Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da heyecan Mönchengladbach - Bayern Münih maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mönchengladbach - Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bayer Münih zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mönchengladbach - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
MÖNCHENGLADBACH - BAYERN MÜNİH MAÇI MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Mönchengladbach - Bayern Münih kozlarını paylaşıyor. Monchengladbach'da, Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak mücadele 25 Ekim cumartesi günü saat 16.30’ da başlayacak ve tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
