Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mönchengladbach - Köln karşı karşıya geliyor. Köln zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…

MÖNCHENGLADBACH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN?

Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Mönchengladbach - Köln kozlarını paylaşıyor. Monchengladbach'da, Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.