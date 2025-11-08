Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )
08.11.2025 16:39
NTV - Haber Merkezi
Almanya’da heyecan Mönchengladbach - Köln maçıyla devam ediyor. Ev sahibi ekip yıldız isimleriyle sonuca ulaşmaya çalışacak. Futbolseverler için mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Mönchengladbach - Köln karşı karşıya geliyor. Köln zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Mönchengladbach - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…
MÖNCHENGLADBACH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Mönchengladbach - Köln kozlarını paylaşıyor. Monchengladbach'da, Borussia Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30’da başlayacak ve Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.