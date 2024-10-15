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Montella: Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella 4-2 kazanılan İzlanda maçının ardından konuştu. Montella, "Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız" dedi.

Montella: Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında A Milli Takımı, İzlanda Milli Takımı ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşı karşıya geldi. 

Mücaledeyi 4-2 kazanan A 'ın teknik direktörü 
Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi. 

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi. Çok keyif aldım. Neden bu kadar çok mutluyuz? Çünkü şartlara baktığımızda bizi çok geri atabilecek şartlar vardı. Paslarımız %90 isabetli, diri taraf bizdik. 24 şutumuz var, 4 gol attık. Bu şartlarda galibiyet almak. Bizden önce İzlanda'ya 3 gol atmış bir milli takım var. Biz 7 gol attık. İzlanda takımı son Karadağ ve Galler maçında 10 ve 8 şut gördü kalesinde, biz iki kat attık. Şu an ikinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz.

Önümüzde Galler maçı var ve ona odaklanacağız. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun ön plana çıkması bu sonuçları doğuruyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız"

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı!

A Milli Takım'dan İzlanda'da tarihi galibiyet: 6 gol 2 penaltı!

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