Montella: Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 4. maçında A Milli Futbol Takımı, İzlanda Milli Takımı ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücaledeyi 4-2 kazanan A Milli Takım'ın teknik direktörü

Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Takıma geldiğimden beri en keyif aldığım galibiyetlerden bir tanesi. Çok keyif aldım. Neden bu kadar çok mutluyuz? Çünkü şartlara baktığımızda bizi çok geri atabilecek şartlar vardı. Paslarımız %90 isabetli, diri taraf bizdik. 24 şutumuz var, 4 gol attık. Bu şartlarda galibiyet almak. Bizden önce İzlanda'ya 3 gol atmış bir milli takım var. Biz 7 gol attık. İzlanda takımı son Karadağ ve Galler maçında 10 ve 8 şut gördü kalesinde, biz iki kat attık. Şu an ikinciliği garantiledik ama birinci olmak istiyoruz.

Önümüzde Galler maçı var ve ona odaklanacağız. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. 4 tane farklı futbolcuyla 4 gol attık. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun ön plana çıkması bu sonuçları doğuruyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız"