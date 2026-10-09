Montella alacaklarından vazgeçti

Nesine 2. Lig ekibi Adana Demirspor , Vincenzo Montella ile 5 Eylül'de sözlü mutabakata varıldığını duyurdu.



Açıklamada "Montella 330 bin euro tutarındaki alacaklarından feragat ettiğini, milli maç döneminin tamamlanmasının ardından tarafımıza bildirmiştir. Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Montella'ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, başarılar diliyoruz." denildi.



A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'da görev yapmıştı.



KADERİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Gözler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) zirvesine çevrildi. Yapılacak toplantıda Montella ile yola devam edilip edilmeme kararı da belli olacak.



İtalyan teknik adamla yola devam edilip edilmeyeceği yönetimde oylamaya sunulacak. Toplantının bugün 14.00'da başlaması bekleniyor.