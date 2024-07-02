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Montella, Arda ve Barış tercihinin nedenini açıkladı

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçının ilk 11'i hakkında konuştu. Montella,"Arda ve Barış maç içinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar. O yüzden böyle bir karar verdik." dedi.

Montella, Arda ve Barış tercihinin nedenini açıkladı

Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avusturya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Montella, "Maçın önemini biliyoruz, güzel bir maç bizi bekliyor. Pas oyununu göstermemiz gerekiyor." dedi.

Montella sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Dengeli olmamız gerektiğine inanıyorum. Kararlarımı kendi rahatlığım için vermiyorum, takımın iyi olması ve rahatlığı için veriyorum.

Hücumdaki oyuncularımız kendi aralarında pozisyon değiştirebiliyorlar. Yedek kulübesinde oyun değiştirecek oyuncularımız var. Arda ve Barış maç içinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar. O yüzden böyle bir karar verdik.

Son konuşmayı otelde ayrılmadan yapıyoruz, konuşmamızı yaptık. Burada detayları eklemeye devam edeceğiz."

RAKİP BELLİ OLDU

Türkiye, Avusturya'yı elemesi halinde, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak.

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