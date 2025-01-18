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Montella, Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını takip etti

Vincenzo Montella, Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını tribünde izledi.

Montella, Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını takip etti

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da söz konusu mücadeleyi protokol tribünden takip etti.

Mücadele 2-0 ev sahibi takım Başakşehir'in galibiyetiyle sonuçlandı. 

A Milli Takım 20 Mart saat 20.00'da Macaristan'la karşılaşacak. 

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