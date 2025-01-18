Montella, Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını takip etti
Vincenzo Montella, Süper Lig'de oynanan Başakşehir-Çaykur Rizespor maçını tribünde izledi.
Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da söz konusu mücadeleyi protokol tribünden takip etti.
Mücadele 2-0 ev sahibi takım Başakşehir'in galibiyetiyle sonuçlandı.
A Milli Takım 20 Mart saat 20.00'da Macaristan'la karşılaşacak.
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