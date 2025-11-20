Montella "Bir ricam var" diyerek talep etmişti, gözler TFF'ye çevrildi
20.11.2025 14:51
NTV - Haber Merkezi
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın kulüplerden talepte bulunması üzerine Süper Lig'de erteleme olup olmayacağı kararına ilişkin gözler TFF'ye çevrildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın İspanya maçı sonrası yaptığı açıklamalara kulüplerin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun ne cevap vereceği merakla bekleniyor.
Konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı ancak ortaya erteleme iddiası geldi. Montella'nın play-off maçının oynanacağı mart ayında Süper Lig'e ara verilmesi talebi sonrası TFF'nin hazırlık yaptığı ve ligin 27. haftasında erteleme olacağı öne sürüldü.
TFF'nin önümüzdeki günlerde kulüplerle görüşerek kararı resmileştirmesi bekleniyor.
2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off turunda yarı final maçları 26 Mart 2026’da, final karşılaşmaları ise 31 Mart 2026’da oynanacak.
MONTELLA NE DEMİŞTİ?
Montella, "Bir ricam olacak. mart ayında kulüplerimiz bir maç eksik oynarsa futbolcularımızla birkaç gün fazladan çalışabilirsek çok sevinirim." ifadelerini kullanmıştı.
27. HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI
Beşiktaş - Kasımpaşa
Fenerbahçe - Gaziantep FK
Göztepe - Galatasaray
Eyüpspor - Trabzonspor
27.haftanın tüm maçları (Kaynak: TFF)