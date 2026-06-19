Montella: Büyük bir hayalimiz var. Futbolcular robot değil

Paraguay'ın elemelerde iyi bir iş çıkardığına vurgu yapan Montella'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"ETKİLENMELERİ SON DERECE NORMAL": Futbolcuların zihinlerinin berrak olması gerektiğini söylüyorum. Bir yenilgiden sonra yeniden sıçrayış yaşamak kolay değil. Haklı olarak böylesine ciddi eleştirilerden etkilenmeleri son derece normal. Aynı zamanda onları övmek de gerekiyor, benim işimin bir parçası da bu. Ama insanların kusur bulduğunun da farkındayım. Oyuncular tabii ki rahatlamalı, yüzde 100 potansiyellerini ortaya koyabilmeli.

"BÜYÜK BİR HAYALİMİZ VAR": Çok nitelikli oyuncularımız var. Büyük bir hayalimiz var, taraftarlara ve Türk halkına karşı sorumluluğumuz var. Futbolcular da bunun farkında. Son 3 yıl bunu gösterdi. Ben aslında futbolcuların tutumlarını mağlubiyetlerden sonra çok daha fazla seviyorum. Bu sevginin sadece maç kazanıldığında değil ihtiyaç duyulduğunda da futbolculara verilmesini istiyorum.

"MAKİNE YA DA ROBOT DEĞİLLER": Futbolcuların yeniden sahaya çıkmak için istekli olduklarını görüyorum. İncindiler. Sonuçta futbolcular makine ya da robot değil. Ben kendime ve onlara güveniyorum. İlk düdük çaldığında kafaları rahat şekilde en iyi oyunu oynamalarını diliyorum.

Bizi buraya, bu seviyeye, bu oyuncular getirdi. Türkiye 'nin ülke olarak futbol dünyasında saygı görmesini de sağlıyorlar. Bu olan bitenler beni ve oyuncuları üzüyor. Umuyorum oyuncular benim başa çıktığım gibi başa çıkabilirler

"ZAFER DOĞUM GÜNÜ HEYİDESİ OLACAK": İkinci kez takımımla birlikte doğum günümü kutlayacağım. Daha önce Avrupa Şampiyonası'nda kutlamıştık. 2 yıl sonraki doğum günümü de futbol ailemle birlikte kutlamayı diliyorum. 2 yıl önce 50. yaş günümde hediyem futbolcuların galibiyetiydi, yarın da alınacak zaferi hediye olarak kabul etmeyi planlıyorum.

"ABARTIYA KAÇABİLİYOR": İnsanlar bazen değerlendirmelerinde abartıya kaçabiliyor. Eğer yarın kazanırsak insanlar bu kez 'Dünya şampiyonu olmalıyız.' diyecekler. Bütün bunlar Türk halkının karakteri. Biz dengeli gitmek zorundayız. Kendimi çok mutlu, şanslı ve ayrıcalıklı hissediyorum. Benim yerimde olmak isteyenler vardır. Avrupa Şampiyonası'nda çok beklenti vardı. Ama Dünya Kupası bütün dünyayı kapsıyor. Ben milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de buraya getirdiğim için çok mutlu hissediyorum.