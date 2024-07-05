Montella: Cezanın adil olmadığını düşünüyoruz

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

"CEZA ADİL DEĞİL"

Mücadele öncesinde stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral verdiği ceza için, "Bu cezanın adil olmadığını düşünüyoruz. Çünkü siyasi bir hareket değildi. Öyle yorumlandı. Sadece doğru şekilde anlaşılmayan bir hareketti. Bu Türk gururunu dizginlemez. Biz daha da arzulu, büyük onurla ve gururla sahaya çıkacağız ve ülkeyi gururlandırmak istiyoruz. Eminim herkes son derece motive olacaktır. Bu taraftar için de geçerli" diye konuştu.

Maçtan maça farklı 11'le olabildiğini ifade eden Montella, "Geçtiğimiz ay içerisinde oynadığımız hazırlık maçlarında çok eleştirildik. Her zaman aklınızdaki 11'i sahaya sürebileceğiniz durumda olmayabiliyor. O yüzden değişikliklere gitmeniz gerekiyor. Sahaya girdiği tekdirde her oyuncu ne yapması gerektiğini biliyor. Hepsi ile gurur duyuyorum. Herkes bugüne kadar çok iyi maçlar çıkarttı. Hoca olarak ben bundan gurur duyuyorum. Sezon sonuna geldiğiniz ideal 11 diye bir şey kalmıyor" şeklinde konuştu.

Önlerindeki hedefe göre hareket ettiklerini vurgulayan 50 yaşındaki teknik direktör, "Maçları takip ediyoruz. Güvenle sahaya çıkacağız. Alçakgönüllü olmayı da unutmamız lazım ve duygularımızı yönetmemiz lazım. Turnuvadaki ne genç takımıyız. Çok az sayıda oyuncu bu seviyede daha önce top oynadı. Bizim bu maça odaklanmamız lazım. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün rolünün her şeyi üstlenmek olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Hocanın rolü, İtalya'da bunu çok iyi biliyoruz her şeyin sorumluluğunu üstlenmektedir. O yüzden eleştiriyi kabul etmek durumundayız. Bazen eleştiri haklı olabilir ve düşünmeye sevk edebilir. Bazen çok adil olmayabilir. Bazen yüzünüzü güldürebilir. Eğer eleştiri kaldıramıyorsanız teknik direktörlük yapamazsınız" dedi.



"TARAFTARIMIZ HARİKA"

Türk taraftarların desteğinin harika olduğunu belirten Montella, "Taraftarımız harika. Bütün maçlarda harikaydı. Son derece coşkuluydular. O coşkularını, sevgilerini, stattan, hotele her noktada gösterdiler. Her zaman çok doğru davranış sergilediler. Yarın da kendilerinden bunu bekliyorum. Hollanda'nın taraftarı da güçlü bir taraftar ama ben çok takip ettik. Kasım ayında burada Almanya ile maç oynadık. Stadyumda neredeyse tamamen Türk taraftar vardı. Taraftara şunu söylerim, 'Kendiniz olun ve bugüne kadar yaptığınızı yapın. Türk gururunuzu sergileyin. Takıma yakın durun, bizi destekleyin'. Maçın içinde bizim duygularımıza hakim olmamız gerekiyor. Turnuvanın en genç takımıyız. Bizim yapmamız gereken tüm bu duygusal boyutu yönetmek ve bunu enerjiye dönüştürüp, sahada kullanmak. Biz daha genciz ve bir anlamda daha fazla enerjimiz olabilir, bu da bize avantajı getirebilir" açıklamasında bulundu.

"TÜRKİYE'DE, KENDİMİ GERÇEKTEN EVİMDE HİSSEDİYORUM"



Türkiye'ye bağlılığıyla ilgili gelen soruya Vincenzo Montella, "Çok basit. Ben Napoli'de küçük bir şehirde büyüdüm. Orada Napolilere karşı ırkçılık ve ön yargılar vardı. Türkiye'ye geldiğimde, düşünme yapısıyla benzerlikler gördüm. Kendimi gerçekten evimde hissediyorum. Sanki çocukluğuma dönmüş gibi hissediyorum" diye cevap verdi.



En iyi hücumun alan yapan ve dengeli takım kurmaktan geçtiğini söyleyen Montella, "Hocanın görevi budur. Bu sizi biz hücuma meyilli bir takımız. İstatistiklere, attığımız gollere baktığınızda bunu çok net görüyorsunuz. Ferdi hücum yönelik bir oyuncu, Ben açıkçası bu durumdan hiç etkilenmedim. Ama santrforlu da oynadık, gol de attık. Elimizde birkaç imkan var. Bunlara da ihtiyacımıza göre kullanacağız. Bizim kadroya baktığınızda bekimizden başlayacak şekilde ofansif meyilli oyuncular var. Ofansif meyilli bir takıma sahibiz" şeklinde konuştu.



"BU TAKIMIN BİR RUHU VAR"

Turnuvadaki geride kalan süreçle ilgili olarak ise İtalyan teknik direktör, "Maç kazanmak beni mutlu ediyor. Takım bir vücut oldu. Beraber çok iyi ve sıkı çalışıyoruz. Herkes kendisinden istenileni yapıyor. Maç içerisinde herkes ne yapacağı biliyor. Bu takımın bir ruhu var. Bir ruh oluşturmak zordur. Bu bizim başardığımız bir şey. Gerçekten gururlandırıyor. Netice ne olursa olsun, çünkü bazen netice detaylarda saklı olabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.



"ARDA ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Genç futbolcu Arda Güler'in çok yetenekli bir futbolcu olduğunu vurgulayan Vincenzo Montella, "Sol ayağı belki benimkinden biraz yumuşak. Arda sürekli oynama ihtiyacı olan bir oyuncu. Arda yıl içerisinde sakatlıklar yaşadı, kendisi için çok kolay bir süreç olmadı, bunu görüyoruz. Ne kadar maç oynarsa o kadar daha iyi performans gösteriyor, aynı maç içerisinde bile. Ümit ediyorum devamlılığını sağlayabilir, çünkü o yeteneği kendisini her yere götürmeye yeterli" diyerek sözlerini tamamladı.