Montella dönemi sona erecek mi? Gözler TFF'de

A Milli Takım'da teknik direktör değişimi yaşanacak mı?

4-1'lik İtalya mağlubiyetinden sonra istifaya davet edilen Vincenzo Montella , görevi bırakmayı düşünmediğini açıkladı.

Montella, "Gündemimde istifa yok. Yaptığım çalışmalara inanıyorum. Önemli teklifler aldığımda bile burada ayrılmadım. Futbolcularımın arkasındayım. Onlarla birlikte buralara nasıl geldikysek, buradan devam etmesini de biliriz." ifadelerini kullandı.

Tribünlerin tepki gösterdiği İtalyan teknik direktörün geleceği ise belirsiz.

“SONUN BAŞLANGICI OLDU”

Spor yorumcusu İlker Duralı, İtalya yenilgisinin Montella dönemi için sonun başlangıcı olduğunu söyledi.

Duralı, “Artık kalması zor gözüküyor yani şöyle Dünya Kupası'nda ortaya çıkan tablo her şeyi değiştirdi. Sonun başlangıcı oldu. Dünya Kupası'nda herkesin hemfikir olduğu bu sonu getirdi.” DEDİ.

3 yıldır A Milli Takım'ı çalıştıran Montella, yaptığı başarılı başlangıcın ardından son 6 ayda tartışılır hale geldi.

Ay Yıldızlıları Euro 2024'te çeyrek finale çıkaran İtalyan teknik direktör, Uluslar C Ligi'nde devraldığı millileri önce B, sonra A ligine çıkardı.

Türkiye 'nin 24 yıllık Dünya Kupası hasretine de son veren Montella, turnuvada ilk 2 maçta tur şansının kaybedilmesinin ardından eleştirilerin hedefi oldu.