Montella: Duygusal olarak uzun süre etkileniyorum

A Milli Futbol Takımı 11 Haziran'da Meksika ile oynayacağı ABD’deki ikinci maçın hazırlıklarını tamamladı.



Meksika ile oynanacak hazırlık maçının son çalışmasında Eren Elmalı takımdan ayrı çalışıp tedavisini sürdürdü. Teknik direktör Montella oyuncular ile sahada kısa bir toplantı yaptıktan sonra antrenmanı başlatırken, paslaşma, top kontrolü ve diagonal uzun toplar çalışan milliler yaklaşık 1 saatlik bir çalışma yaptı.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Kenan Stadyumu'nda maç öncesi değerlendirmelerde bulundu.



"EYLÜL BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"



Meksika’nın güçlü bir rakip olduğunu belirten Montella, "Bu maçı bizim için sezonun son maçı gibi düşünmemiz gerekiyor. ABD’ye sezon sonunda olan futbolcularımızla geldik onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Yarınki rakibimiz zorlu, son Concacaf’ı kazandılar. Yarın iyi bir rakip karşımızda, bu dönemi iyi bitirmek istiyoruz çünkü sonrasında tamamen Eylül’e konsantre olmak istiyoruz. Eylül bizim için çok önemli, grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Meksika güçlü takım, son Dünya Kupası’nı saymazsak 90’dan bu yana büyük turnuvalara katılan bir ekip. FIFA sıralamasında 17. sırada, Concacaf’ı kazandılar. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda bulmak şaşırtıcı olacak. Forvetleri takımla uyumlu. Son maçımıza nazaran daha iyisini yapmamız gerekiyor. En iyi şekilde sonuç almak ve performansımızı göstermek istiyoruz" dedi.



"AHMET KUTUCU İYİLEŞTİ, EREN ELMALI RİSKE EDİLMEYECEK"



Ahmed Kutucu’nun kesin dönüş yaparak antrenmanlara katıldığını ifade eden Montella, "Sadece çözmemiz gereken Eren var sezon sonu olduğu için son maçı da çok iyi bitiremedi fiziksel olarak. Diğer futbolcuları da değerlendirmemiz gerekiyor, sezon sonu olduğu için , hafif sakatlıkları olanlar var hiçbir futbolcumu riske atmak istemiyorum, onların sağlığı benim için çok önemli" diye konuştu.



"TÜM MİLLİ MAÇLARIMIZA FİNAL GİBİ HAZIRLANIYORUM"



Meksika maçının önemini vurgulayan Montella, "Tüm milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maçlar beni duygusal anlamda uzun süre etkiliyor. Tatile iyi girmek istiyorum en iyi şekilde sonuç almak istiyorum. Meksika maçını farklı bir test olarak görüyoruz ama dediğim gibi final gibi yaşıyorum" dedi.

AGUİRRE: "ÇOK YETENEKLİ OYUNCULARI VAR"

Meksika Milli Takımı'nın teknik direktörü Javier Aguirre ise Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu ancak kazanmak için tüm güçleriyle sahada olacaklarını söyledi.

Aguirre, "Türkiye ligi çok kaliteli bir lig. Türk Milli Takımı'nın da iyi bir gidişatı var. Türkiye çok yetenekli oyunculara sahip, önemli ve sağlam bir rakip. Bu maçı çok ciddi alıyoruz, Türkiye maçına final gibi bakıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız, kazanmak için her şeyi yapacağız" dedi.

