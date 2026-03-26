Montella, gazeteciyle atıştı. "Hata yapınca istifa ediyor musun?"

"DENİZ GÜL'ÜN GELİŞMESİ GEREKİYOR"

"Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli."

"KİM GELİRSE GELSİN FARK ETMEZ"

Play-off finalindeki rakip isteği sorulan Montella, "Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.

GAZETECİYLE ATIŞTI

Montella, Rumen bir basın mensubunun "Dünya Kupası'na gidemezseniz istifa edecek misiniz?" sorusuna ise "Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi herkes biliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu provakasyona gelmeyeceğim. Bir gazetede haber yazarken hata yapınca sen istifa ediyor musun?" cevabını verdi.