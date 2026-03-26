Montella, gazeteciyle atıştı. "Hata yapınca istifa ediyor musun?"
26.03.2026 23:01
Son Güncelleme: 26.03.2026 23:30
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Romanya galibiyeti sonrasında konuştu.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off yarı finalinde konuk ettiği Romanya'yı 1-0 yendi.
Bu skorla birlikte adını finale yazdıran millilerin teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İtalyan çalıştırıcının sözleri şu şekilde:
"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
"Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum."
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç içinde oyuncularına sık sık uyarılarda bulundu.
"KEREM'İN PERFORMANSI İNANILMAZDI"
"Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bununla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz."
Kerem Aktürkoğlu'nun rakip futbolcuyla ikili mücadelesi.
"DENİZ GÜL'ÜN GELİŞMESİ GEREKİYOR"
"Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli."
"KİM GELİRSE GELSİN FARK ETMEZ"
Play-off finalindeki rakip isteği sorulan Montella, "Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.
GAZETECİYLE ATIŞTI
Montella, Rumen bir basın mensubunun "Dünya Kupası'na gidemezseniz istifa edecek misiniz?" sorusuna ise "Bu güzel iki yılın sonunu tek maç getirmez. Öyle bir düşüncemiz yok. Hedefimizi herkes biliyor. Fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu provakasyona gelmeyeceğim. Bir gazetede haber yazarken hata yapınca sen istifa ediyor musun?" cevabını verdi.