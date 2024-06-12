Montella, Gürcistan karşısında sahaya süreceği 11 isimden 8'ini belirledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunda mücadele edecek Türkiye'nin Gürcistan maçı 11' şekilleniyor.
Montella'nın İtalya ve Polonya ile oynanan hazırlık maçlarının ardından Gürcistan karşısında sahaya çıkacak ilk 11'den 8 ismi belirlediği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre, EURO 2024'ün ilk maçında sahada yer alacak 8 futbolcu;
Mert Günok
Ferdi Kadıoğlu
Abdülkerim Bardakcı
İsmail Yüksek
Arda Güler
İrfan Can Kahveci
Barış Alper Yılmaz
TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ay-yıldızlıların EURO 2024 turnuvasının açılış maçında Gürcistan ile oynayacağı mücadele 18 Haziran TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT'den canlı yayınlanacak.
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