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Montella, Gürcistan karşısında sahaya süreceği 11 isimden 8'ini belirledi

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ve Polonya ile oynanan hazırlık maçlarının ardından EURO 2024'te oynanacak Gürcistan maçının ilk 11'ini şekillendirmeye başladı. İtalyan çalıştırıcının EURO 2024'ün ilk maçında sahaya süreceği 8 isim belli oldu.

Montella, Gürcistan karşısında sahaya süreceği 11 isimden 8'ini belirledi

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F grubunda mücadele edecek Türkiye'nin Gürcistan maçı 11' şekilleniyor.

Montella'nın İtalya ve Polonya ile oynanan hazırlık maçlarının ardından Gürcistan karşısında sahaya çıkacak ilk 11'den 8 ismi belirlediği öne sürüldü.

Sabah'ın haberine göre, EURO 2024'ün ilk maçında sahada yer alacak 8 futbolcu;

Mert Günok

Ferdi Kadıoğlu

Abdülkerim Bardakcı

İsmail Yüksek

Arda Güler

İrfan Can Kahveci

Barış Alper Yılmaz

TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlıların EURO 2024 turnuvasının açılış maçında Gürcistan ile oynayacağı mücadele 18 Haziran TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT'den canlı yayınlanacak.

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