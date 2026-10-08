Montella için tazminat iddiası

TAZMİNAT TALEBİ

TFF'nin İtalyan teknik adama 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği iddia edilmişti. Montella'ya kendi talebiyle tazminat ödenmeyeceği öne sürüldü.

Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu.

NELER YAŞANDI?

Montella 3-1 mağlubiyetle biten iltalya maçı sonrası tribünler tarafından istifaya davet edilmişti.

"BEN ÇOK UMUTLUYUM"



Montella, İtalya maçı sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler. Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik. Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki...”