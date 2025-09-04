Montella iddialara böyle yanıt verdi: "Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor"

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası yolculuğu başladı. Milliler, Gürcistan'ı 3-2 yenerek 3 puanı aldı.



Maçın ardından teknik direktör A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Milli hafta yaşadık. Basketbolda kazandık, voleybolda kazandık ve biz de kazandık. Onları ayrıca tebrik etmek istiyorum. Bizleri mutlu ettikleri için. Maçın başından sonuna kadar özel efor sarfettiler. Son yarım saatte kenetlenme oldu. Ne kadar gururlandığımızın altını çizmek gerekiyor. Çok çalışkan bir gruba sahibiz. Sonuna kadar çabalıyorlar. Ne yapılması gerekiyorsa sahaya çıkıp yapıyorlar." dedi.

"DAHA ÇOK ÇALIŞMAM İÇİN MOTİVASYON OLUYOR"



Milli takımdaki tartışma iddiaları sorulan Montella, "Ben bu tarz polemiklere girmeyi sevmiyorum ama bir yandan da gülümsetiyorlar. Daha çok çalışmam için motivasyon oluyor bana. Bu tarz bir şey olduğunda daha çok çalışıyoruz. Biz mutluyuz." yanıtını verdi.



Kaptan Hakan Çalhanoğlu ise şu sözleri dile getirdi:

“Farklı bir maç bekliyorduk. Gürcistan'ın daha baskılı olmasını bekliyorduk. Tabii kırmızı karttan sonra biraz zorlandık. Maalesef bize huzursuzluk yaşatmaya çalışıyorlar. Biz burada bayrağımızı temsil ediyoruz. Yunus da yanımda, gözü morarmadı. Burası milli takım, burada öyle bir şey yok. Bizde asla ve asla böyle bir tartışma yok. Ne Yunus ne Kerem hiçbir küslük yok.”

