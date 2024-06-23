Montella ile antrenmandaki görüntüleri gündem oldu: TFF'den Arda Güler açıklaması

A Milli Futbol Takımı’nın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda Arda Güler ile teknik direktör Vincenzo Montella arasında yaşanan diyalog sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Antrenmanda dar alanda pas çalışması ve top kapma mücadelesi başlamak üzereyken Arda’nın elindeki yelek alınıp bireysel çalışmaya geçmesi söylendi. Arda takımdan ayrılıp hafif tempolu koşular yaptı. Bu konuda bilgi kirliliğini önlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı.



TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın yaptığı antrenmanda gündem olan Arda Güler'in görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı.



TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"A Milli Takımımızın bu akşam gerçekleştirilen antrenmanı sırasında, televizyon kameralarına yansıyan görüntüler üzerine yorum yapılarak oluşturulmuş bir video, sosyal medya mecraları üzerinden dolaşıma sokulmuştur.

Antrenman öncesinde milli futbolcumuz Arda Güler'in kasığındaki ağrı nedeniyle, Çekya maçına kendisini en sağlıklı şekilde hazırlayabilmek adına, bireysel çalışma yapması konusunda teknik heyetimiz ve oyuncu arasında fikir birliğine varılmıştır.

"KORUYUCU AMAÇLA LİNEER ÇALIŞMASINA YÖNLENDİRİLMİŞTİR"

İlgili videoda görülen çalışma, Arda Güler için belirlenen kapsamda olmayıp, milli futbolcumuz daha sonra koruyucu amaçlı lineer çalışmasına yönlendirilmiştir.

Kalbi Türk Milli Takımı için atan sağduyulu vatandaşlarımızın bu tür içeriklere itibar etmemesi gerektiğini önemle hatırlatırız" denildi.