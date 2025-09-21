Montella, Kocaelispor-Rizespor maçını takip etti

﻿﻿Trendyol Süper Lig 6. haftasında Kocaelispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti.



A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da bu müsabakayı stadyumda izledi.



14 Ekim'de Türkiye ile Gürcistan arasında Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak maç öncesinde atmosferi yerinde gören Montella, Kocaelispor-Rizespor maçını da kendisine ayrılan locadan takip etti.

