Montella milli maçlar öncesi Türkiye'nin hedefini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Türk Hava Yolları ile yapılan sponsorluk anlaşması imza töreninde konuştu.

Hacıosmanoğlu, "A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağına yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan maçlarından iyi sonuçla ayrılıp bu inancımızı pekiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİMİZ İKİNCİLİĞİ GARANTİLEMEK"



Montella ise şu ifadeleri kullandı:



"Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasında neler yapabiliriz, bakacağız. Bizim için önemli bir hedef var, Dünya Kupası'na gidebilmek. Bunu yapabilmek için her şeye sahibiz."

