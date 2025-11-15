Montella: Onları İspanya maçına sakladım

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında Bursa'da Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi.



Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Sonuç almaya ihtiyacı olmayan bir takıma karşı oynadığınızda galip gelmek kolay olmuyor. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. Farklı bir skor olabilirdi. Belki bir rekor olabilir, net bilmiyorum, 12 puan topladık grupta. Şanssızlığımız işte FIFA klasmanında 1. sırada olan İspanya var grubumuzda. O şanssızlığımızdan dolayı play-offlara ikinci gidiyoruz. Değerlendireceğimiz noktalar da olacaktır."

Barış Alper Yılmaz ve Orkun Kökçü'yü İspanya maçına sakladım. İki oyuncumuzun da agresif yapıda futbol stili var. 5 dakika bile oynatsam, o riski göze alamadım.



Bizim hedefimiz playofflar ve farklı bir şekilde risklere girmek zeki olmaz bizim tarafımızdan. Akıllı olmamız lazım. Kim oynarsa oynasın performans gösterecek."