Montella oyuncu tercihindeki kriterini açıkladı

A Milli Futbol Takımı'nın ABD ve Meksika maçlarının kadrosu açıklandı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Montella; Mert Günok ve Abdülkerim Bardakcı gibi isimlerin kadroda neden olmadığını da ifade etti.

İtalyan çalıştırıcı, "Abdülkerim Bardakcı, Milli Takım'da neden yok?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:



"Sezon sonuna geldik, bazı futbolcuların dinlendirilmesi konusunda karar kıldım. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istiyorum. Bizim için en önemli periyot eylül ayında başlayacak."

"KORUMA AMAÇLI KADROYA ALMADIM"



Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Sezon sonunda gelen 2 hazırlık maçı var. Kadroda seçtiğim kriterleri de açıklayacağım. Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan iki takıma karşı oynayacağız. Bizim takımımızın çekiciliği yükseldiği için böyle bir hazırlık maçını kabul gördüler.



Değerlendirmelere baktığımızda sezon sonuna geldik ve bazı futbolcuların dinlenmesi benim için çok önemli ve bu şekilde karar verdim. Yeni sezona en iyi şekilde başlamalarını istedim. Bizim en önemli periyodumuz eylül ayında başlayacak.



Mert Günok, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra dinlenemedi. Denemek istediğimiz genç oyuncuları kadroya aldım. Emirhan ise 1.5 aydır net bir şekilde oynayamadı. Emirhan'ı alıp, sezon başını riske etmek istemedim. Futbolcuları korumak istedim.



Aynı durum Aral Şimşir için de geçerli. Onu da koruma amaçlı kadroya almadım."

