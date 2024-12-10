Montella Türk futbolunun problemini açıkladı: "Kasıtlı olarak duraklatıyor"

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşti. Programa konuşmacı olarak katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım, Türk futbolu ve kariyer hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"BENİM UMUDUM ÇOK YÜKSEK"



Ay-yıldızlı takımın potansiyeli yüksek oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Montella, "Ben milli takımı zaten tanıyordum. Biliyorsunuz 2 yıldır Adana Demirspor’u çalıştırıyordum. Takımda büyük yetenekler olduğunu biliyordum. Geldiğimizde de büyük başarılar elde ettik. Birlikte eğlendik, zor günlerimiz, üzüldüğümüz günler oldu. Fakat her zaman gelişmeye açık bir takım, benim umudum çok yüksek” diye konuştu.



"MİLLİ DUYGU TAHSİS ETTİK, GURURLUYUM"



Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın aldığı sonuçlarla ilgili ise şunları dile getirdi:

"Benim için güzel bir deneyimdi. Gerçekten önemli detaylardı. Son maçın ikinci golünde heyecanlar yaşadık. Gururluyum. Bir milli duygu tahsis edebildik. Güzel bir aile durumu oldu. Bu sonuçlar da bizi çeyrek final sonuçlarına getirdi. Bununla ilgili gurur duyuyoruz, daha da iyilerini yapmaya devam edeceğiz."



"TÜRKİYE'DE FUTBOLCULAR KASITLI OLARAK OYUNU DURAKLATIYOR"



Trendyol Süper Lig'in kalitesini nasıl bulduğuyla alakalı sorulan soruya İtalyan teknik adam, "Birçok ligi tabii ki izliyorum. Futbol, aşağı yukarı birbirine aynı oluyor. İngiltere’deki ligi izlediğimizde çok daha dolu bir lig izleyebiliyoruz fakat İtalya ligi veya başka ligler ortalama ligler. Her ne kadar Avrupa’da başarılar elde etmeye başlasa da Türk liginden çok daha iyi olan ligler olduğunu söyleyemem. Ortalama düzeyde gidiyor. Burada çok fazla oyun duraklaması oluyor. Futbolcularla alakalı, kasıtlı olarak oyunu duraklatma gayretinde bulunuyorlar. Tabii ki 3 dakika aralıksız oynamakla, 5 dakika oynayıp 10 saniyede bir oyunun durması oyunu yavaşlatıyor. Oyun kalitesini düşürüyor. Belki buna dikkat etmek gerekir" yanıtını verdi.

Montella, hakem kararlarına yönelik konuşulanlara da değinerek, "Hiçbir ülkede aslında hakemlerden memnun olunmuyor. Mesela Hollanda maçında büyük bir hata oldu. Mert Müldür’e yapılan bir faul vardı. Bu futbolun bir tartışması, hakemler herkesi memnun edecek kararlar veremiyor" dedi.

"ARDA GÜLER, FİZİKİ VE MENTAL AÇIDAN İYİLEŞTİ"



EURO 2024'te, özellikle 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler ağırlıklı yaşanan tartışmalara yanıt veren Montella, şu görüşleri paylaştı:

"Ben sosyal medyayı kullanmıyorum. İyi bir yönetim olmasını düşünüyorum, özellikle kurumsal bağlamda. Değeri kadar değer vermek gerekiyor. Değerinden fazlasını verip kendinizi çok fazla yormamanız gerekiyor, sosyal medyada yazanlara. Arda Güler’in yıllar içinde geliştiğini, fiziki ve mental açıdan iyileştiğini gözlemleyebiliyorum. Real Madrid ile antrenman yapmak çok büyük kazanım. Daha çok maçta süre bulmasını diliyorum."



"DÜNYA KUPASI'NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDAN DAHA ZOR OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"



Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın uzun süredir Dünya Kupası özlemi çektiğine de değinerek, "Türkiye’nin bir Dünya Kupası özlemi var. 2026’da bu 24 yıl olacak. Avrupa şampiyonasına 24 takım katılırken, Dünya Kupası’na 16 takım katılıyor olacak. Biraz daha zor. Fakat o aşamaları aştıktan sonra gerisinin Avrupa şampiyonasından daha zor olacağından daha zor olacağını düşünmüyorum. Biz elimizden geleni yapacağız ve milli takımı iyi bir noktaya getirmeye çalışacağız" cümlelerine yer verdi



"FEDERASYONUN 18 TAKIMA İNDİRMESİNİ YARARLI GÖRÜYORUM"



Montella, futbolcuların yoğun maç programından şikayet etmelerinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Objektif olarak hak veriyorum. Profesyonel futbolcular için yorucu bir takvim olabiliyor. Haftada 3 gün oynayabiliyor. Fiziki yorgunluğunun dışında mental bir yorgunluk da oluşturabiliyor. Futbolcuların motivasyonunu da etkileyebiliyor. Federasyon olarak 18 takıma indirgemek iki açıdan yararlı oluyor. Hem ligdeki takım sayısını düşürerek rekabeti artırabilmek hem de ligin kalitesini de artırmış oluyor. Hem daha az maç yapılmış oluyor. Bu açıdan güzel bir karar olduğunu düşünüyorum."