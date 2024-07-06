Montella: Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda maçı öncesi konuştu.



Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Hazırız, heyecanlıyız, tutkuluyuz, Türk ruhunu sahaya yansıtmakta kararlıyız. Taraftarımızla birlikte güçlüyüz. Burada bir maç yapıyoruz, herkes sakin olsun. Gönlümüz çok rahat. Eksiklerimiz var. Merih, İsmail, Orkun yok ama futbolcularımız adaptasyon konusunda çok iyiler.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk günden beri destek verdi bugün burada umarım kendisine hediye veririz."