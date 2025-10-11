Montella: Yine bir ilke imza atmak isteriz

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.﻿



Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Montella, "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık. Stratejiyi belirlerken her zaman yaptığımız gibi rakibin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek hareket ediyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.



Teknik direktör değişikliğinin Bulgaristan'a olumlu yansıyabileceğini aktaran İtalyan teknik adam, "Yeni hoca, yeni bir heyecan getireceğini hepimiz biliyoruz, son bir fırsat olarak düşündüklerini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"TARİHİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"



Montella, Bulgar bir basın mensubunun Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçlarda deplasmanda başarılı olamadığını hatırlatması üzerine, "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. 10 mağlubiyet, 6 galibiyet olması gerekiyor. Geldiğimden bu yana birçok ilke imza atık, tarihi değiştirmek istiyoruz. Yarın yine bir ilke imza atmak isteriz." şeklinde konuştu.

"CAN UZUN AÇIKLAMASI: ONA OLAN İNANCIMIZ ÇOK BÜYÜK



İtalyan teknik adam, "Tüm Almanya, Can Uzun'u konuşuyor. Hatta bazı Alman yazarlar, milli takımları için kaçan fırsat yorumları yaptı. Can Uzun, Bulgaristan maçında süre alabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:



"Can Uzun çok iyi bir futbolcu, genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken milli takımda benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar çok inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Son 8 maçının 6'sına bizim ekipten 6 farklı göz onu seyretmeye gitti, ben de vardım aralarında. Ona olan inancımız çok büyük, o yüzden bazen bu tarz oyunlarda gazeteciler böyle başlıklar atmayı sever. Alman gazeteciler sanırım diğer oyuncularımızı es geçerek bu başlığı attılar, gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Çok fazla ofansif oyuncumuz var."

İSPANYA YENİLGİSİ



Vincenzo Montella, "İspanya karşısındaki ağır yenilgiden sonra takımın moral durumu nasıl? sorusunu ise "Çok negatif bir maçtı hepimiz adına. İlk dakikalar aslında iyi başladığımız bir maçtı yaklaşım olarak sonrasında iki gol yedikten sonra sanki inancımızı kaybettik gibi oldu, bu iyi değil. Böyle bir şeyin tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bu çok önemli bir ders oldu ama tarihimizde şöyle bir şey hatırlıyorum, 2002 Dünya Kupası öncesinde de ağır bir yenilgi gelmişti. Sonrasında milli takım muazzam bir Dünya Kupası geçirmişti. Bu aslında bizim tarihimizde var, bazen bu tarz sonuçlar bizi farklı şekilde motive ediyor." şeklinde yanıtladı.



KENDİSİNE DÜŞÜNDÜĞÜ BİR TÜRK İSMİ VAR MI?



Vincenzo Montella, "Federasyon Başkanı, sizi Türk vatandaşı yapmaktan bahsediyor. Kendinize bir isim düşündünüz mü?" sorusuna ise "Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştığımız oldu ama resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum." yanıtını verdi.