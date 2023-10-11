Montella yönetiminde ilk karşılaşma: Milli takım 619. maçına çıkıyor

UEFA EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 619. müsabakaya çıkacak.



Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 280'i özel toplam 618 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.



Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 842 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.



Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.



HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI



Milliler, 618 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.



Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.



Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE İLK MAÇ



Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak.



Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak. NTV’yi sosyal medyadan takip edin