Montella: Bu skorla averajı sıfırladık

A Milli Futbol Takım, Dünya Kupası Elemeleri’nde Bulgaristan’ı 6-1 yendi.



Montella, A Milli Takım tarihinde toplamda (14) ve deplasmanda (7) en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör oldu.



Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella mücadeleyi değerlendirdi.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"Zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için sahaya çıktı. Bu galibiyetten dolayı mutluyuz. Zeki'nin milli takım formasıyla ilk golü, Hakan 100. maçı, Kenan ilk dublesi. İlkleri yaşadığımız için çok mutluyuz. Bu skorla averajı sıfırladık. Gürcistan maçına hazırlanmaya bugünden itibaren başlayacağız.

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz."