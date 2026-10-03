Montella'dan 3-0 sonrası istifa tezahüratlarına yanıt. "Kulak asmak istemiyorum"

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:



"A Ligi'nde olmak suç değil, ayrıcalık. Çalışmaya, kendimizi geliştirmeye, en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Futbolcularımızı suçlamıyorum. Futbolda farklı farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye!",,Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

“ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAK İSTEMİYORUM”

Takımımız birliktelik içinde. Çok önemli eksiklerimiz var. Çok hissediliyor; Hakan, Kenan ve Orkun. Ayrıca Mert Müldür de önemli bir eksik. İlk 11'de başlayan futbolculardan bir tanesi.

Şu anki eleştirilere kulak asmak istemiyorum. 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik. A Ligi'ne bu futbolcularla çıktık. Avrupa Şampiyonası'na bu futbolcularla gittik. 3 günde 1 bu seviyede kendimizi tartıyoruz. Bu da gelecekteki çalışmalar için bir hazırlık."