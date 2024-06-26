Montella'dan 7 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları maça göre Çekya karşısında 7 futbolcuyu değiştirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Portekiz maçının 11’inde 7 değişiklik yaparak Çekya karşısında takımı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Altay Bayındır, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerlerine Mert Günok, Mert Müldür, Merih Demiral, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ı 11’de görevlendirdi.



Sakatlığı geçen Mert Günok kalede yer alırken, Arda Güler de Gürcistan mücadelesinin ardından 11'e döndü.

Sarı kart cezası bulunan Abdülkerim Bardakcı ise kadroda bulunmuyor.



Milliler mücadeleye; Mert Günok, Mert Müldür, Samet Akaydin, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı, Ahmetcan Kaplan, İrfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün ve Bertuğ Yıldırım bekledi.



HAMBURG KIRMIZI-BEYAZ



Türk taraftarlar, Almanya'da düzenlenen şampiyonada millileri yalnız bırakmıyor. Dortmund'dan sonra Hamburg sokakları da bugün kırmızı-beyaz bayraklarla doldu.



Volkspark Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünlerin çoğunun Türk taraftarlardan oluştu. Taraftarlar maç öncesinde tezahüratlarla, millileri müsabakaya hazırladı.