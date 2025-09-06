Montella'dan Barış Alper açıklaması: "Çok üzgün!"

FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda, İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İspanya çok iyi bir takım. Bu tip maçlar bizi hırslandırıyor. Defansif anlamda iyi oynamalıyız, ofansif anlamda ise en iyisini oynamamız gerekiyor. Sonucu etkileyecek her türlü silaha sahibiz!"



Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da bitirici olarak muazzam işlere imza atıyor. Bir futbolcu golü kokluyorsa, onu rakip kaleye yakın tutmakta fayda var.

Arda Güler çok büyük bir yetenek ve çok büyük bir futbolcu. Her pozisyonda oynar. Real Madrid'de daha geride gibi bu sezon ama Xabi Alonso farklı işler de yaptırdı. O yüzden rakibe göre de onu nerede oynatabileceğiz değişir.

"BARIŞ ALPER ÇOK ÜZGÜN"

Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonu çok üzücü ve talihsizdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Barış Alper Yılmaz da çok üzgün. Onun gibi özellikleri olan bir oyuncuyu oynatamayacağız, bu da bizi üzüyor. Ancak yanımızda olacak ve bize destek verecek.

Bizi hırslandıran bir konunun altını çizmek istiyorum. Kadın milli voleybol takımımız ve erkek basketbol milli takımlarımızı tebrik ediyorum. Bizi gururlandırıyorlar. Biz de umarım yarın gururlandırmaya devam edeceğiz onlar gibi."