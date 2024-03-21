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Montella'dan Cenk Tosun açıklaması: Kadroya neden almadı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Cenk Tosun'u neden milli takıma almadığını açıkladı. Montella, "Milli Takım’da oynamak için yüzde yüz fit olmanız gerekir. Kapımız kimseye kapalı değil." ifadelerini kullandı.

Montella'dan Cenk Tosun açıklaması: Kadroya neden almadı?

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın golcüsü 'u kadroya alınmama sebebini açıkladı.

Milliyet'e konuşan Montella, "’da oynamak için yüzde yüz fit olmanız gerekir. Sağlıklı ve formda." dedi.

İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı oyuncularımız fiziksel olarak hazır değil... İyileşmelerini ve oyuna dönmelerini bekliyoruz. Cenk Tosun için de kimse yanılmasın. Milli Takım’da Cenk’ten çok yararlandık. Letonya maçında attığı gollerle bizi rahatlattı. Kapımız kimseye kapalı değil. Cenk ve öteki futbolcularımız, fiziksel olarak hazır olduklarında davet edilecektir."

Montella'dan Cenk Tosun açıklaması: Kadroya neden almadı? - 1
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