Montella'dan Cenk Tosun açıklaması: Kadroya neden almadı?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u kadroya alınmama sebebini açıkladı.



Milliyet'e konuşan Montella, "Milli Takım’da oynamak için yüzde yüz fit olmanız gerekir. Sağlıklı ve formda." dedi.



İtalyan çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazı oyuncularımız fiziksel olarak hazır değil... İyileşmelerini ve oyuna dönmelerini bekliyoruz. Cenk Tosun için de kimse yanılmasın. Milli Takım’da Cenk’ten çok yararlandık. Letonya maçında attığı gollerle bizi rahatlattı. Kapımız kimseye kapalı değil. Cenk ve öteki futbolcularımız, fiziksel olarak hazır olduklarında davet edilecektir."

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