Montella'dan İrfan Can Kahveci açıklaması: Kadrodan çıkarılacak mı?

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, EURO 2024'teki Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



Montella, İrfan Can Kahveci'nin kadrodan çıkarılmayacağını açıkladı.



TRT Spor'a konuşan Montella şu ifadeleri kullandı:



"Yaşadığımız sakatlıklar beni çok üzdü. Özellikle Enes ve Ozan'ın sakatlıkları. İrfan Can, Polonya maçında bir rahatsızlık etti. Benim için çok önemli bir oyuncu. Onu korumak için elimizden geleni yaptık. Kadrodan çıkarılacağı nereden çıktı bilmiyorum. Son ana kadar bekleyeceğiz. Oynayabilirse 3. maç itibarıyla oynamasını istiyoruz. Olursa daha erken tabii."

"FUTBOL ARTIK 16 KİŞİYLE OYNANIYOR"



"İdeal 11 oluşmuyor, sürekli farklı oyuncular deneniyor" eleştirilerine ne diyorsunuz sorusuna ise Montella şu yanıtı verdi: Futbol artık 16 kişiyle oynanıyor, farklı oyuncular denemek zorundayız. 70 dakika aynı oyuncularla oynarsanız takımı değiştirmek zorunda kalırsınız."



ARDA VE HAKAN AÇIKLAMASI

Milli takımın yıldızı Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Montella, "Hakan kendisini kanıtlamış bir futbolcu. Arda daha çok sağ kanatta yönlendirildiğini görüyoruz. Orada daha hazır gibi duruyor. Benim için takımın dengesi önemli. Arda son maçta iyi bir performans sergiledi, ilk maçta oynayabilir ya da hamle olarak yedek başlayabilir." dedi.