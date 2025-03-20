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Montella'dan Macaristan karşısında 6 değişiklik

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Karadağ maçının 11’ine göre Macaristan karşısında 6 değişiklik yaptı.

Montella'dan Macaristan karşısında 6 değişiklik

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ile karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Karadağ müsabakasına göre Macaristan karşısında 6 değişiklik yaptı.

Montella; Mert Günok, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu, Yunus Akgün ve Arda Güler'in yerine Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Oğuz Aydın, Hakan Çalhanoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

Millilerde Mert Günok ile Yunus Akgün ağrıları nedeniyle, Arda Güler ile Merih Demiral da sarı kart cezasından kadroda yer almadı.

Montella'dan Macaristan karşısında 6 değişiklik - 1

İLK 11

Milliler, karşısına; Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz 11’i ile başladı.

Yedeklerde ise Muhammed Şengezer, Berke Özer, Yusuf Akçiçek, Emirhan Topçu, Atakan Karazor, Ahmed Kutucu, Can Uzun, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Deniz Gül ve Emre Mor bekledi.

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