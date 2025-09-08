Montella'dan Türkiye-İspanya maçı sonrası itiraf: "Bazen böyle olması gerekir"

A Milli Takım ile İspanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında kozlarını paylaştı.



Konya'da oynanan müsabaka, İspanya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ay-Yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Montella'nın sözleri:



"AKILLI DAVRANMALIYIZ"



"Hepimiz üzgünüz. Futbolcularımız ve seyircilerimiz için üzgünüz. Ben de çok üzgünüm bu sonuç için. İlk başta biz birkaç fırsat yakaladık, gole çeviremedik. Rakip iki kere geldi ve gol attı. Zamanla inancını da kaybediyorsun böyle olunca. Bu sefer bu maç ortaya çıktı. Bu istediğimiz bir şey değil. Gelişen ve gelişmeye açık bir kadromuz var. Akıllı davranırsak bu maçtan gerekli dersleri alırız."