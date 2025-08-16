Montella'dan Solskjaer'e ziyaret

Solskjaer ile Montella, Türk futbolundaki güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, görüşmenin sonunda A Milli Takım Teknik Direktörü Montella’ya ismi yazılı Beşiktaş forması hediye etti.



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, siyah-beyazlıların antrenmanı öncesinde futbolcularla bir süre sohbet etti.