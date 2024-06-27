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Montella: Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez

A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turuna kaldı. Maç sonu konuşan Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Türk milleti için çok mutluyum, hepimiz için çok mutluyum. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez." dedi.

Montella: Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez

A , 'te son 16 tur biletini aldı. Türkiye, Avusturya ile eşleşti.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella maç sonu açıklamalarda bulundu. 

Montella'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türk milleti için çok mutluyum, hepimiz için çok mutluyum. Son dönemde eleştiriler oldu ve baskılar yaratıldı. Turu geçen en genç milli takım biziz. Bizi destekleyen herkes için çok mutluyuz.

"KİM GELİRSE GELSİN BU SAATTEN SONRA FARK ETMEZ"

Avusturya'yı daha önce deneyimledik. En iyi şekilde hazırlanacağız, yolculuğumuza devam edeceğiz. Herkesin rövanş ruhuna sahip olduğunu görmek güzel. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez. Sonuna kadar mücadele eden bir grubumuz var."

Montella: Kim gelirse gelsin bu saatten sonra fark etmez - 1
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