Montella'nın keşke Türk olsa dediği forvet: Ceza sahasında belki de dünyanın en iyilerinden

Tivibu Spor'a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü, hedefinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.



Montella, "İlk hedefimiz A Ligi’ne yükselmek. A Ligi’nde uzun süre kalabilmek. En kısa sürede de Dünya Kupası’na katılmak istiyoruz. Hedefimiz Dünya Kupası’na katılmak ve orada başarı elde edebilmek." dedi.



İtalyan çalıştırıcı, hala EURO 2024 çeyrek finalindeki Hollanda mağlubiyetinin etkisi altında olduğunu söylerken, "Özellikle ikinci goldeki düşüncelerimiz değişmiyor. Avrupa Şampiyonası'nda gösterdiğimiz performans, birliktelik, bayrağımıza bağlılık olsun, taraftarımızla bir bütün olmuşuz. Daha fazlasını hak ediyorduk." diye konuştu.



Süper Lig'deki favori yabancı golcüsünü de açıklayan Montella, "Süper Lig'deki yabancı golcüleri göz önünde bulundurduğumuzda keşke Türk olsaydı ve takımımda oynasaydı dediğim kişi Icardi. Ceza sahası içinde belki de dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi." ifadelerini kullandı.



EURO 2024'te çeyrek final oynama başarısı gösteren A Milli Takım, Ulusal B Ligi'nde 10 puanla lider konumunda.



Vincenzo Montella'nın ekibi, 16 Kasım'da oynanacak Galler maçını kazanması durumunda A Ligi'ne yükselmeyi garantileyecek.