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Montella'nın milli takım için hedefindeki 3 isim

A Milli Futbol Takımı'na yeni isimler kazandırmak için düğmeye basan Vincenzo Montella'nın hedefinde 3 genç isim var.

Montella'nın milli takım için hedefindeki 3 isim

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direkötürü Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlılara yeni gençler kazandırmak adına harekete geçti. 

Hürriyet'in haberine göre; Montella'nın sıradaki hedefi Can Uzun. Nürnberg forması giyen Can Uzun'u Almanya da milli takıma kazandırmak istiyor.

GÖREV BÖLGELERİ

Öte yandan Montella işi sıkı tutarak Can Uzun'u mart ayındaki kadroya davet etti.

Fiziği ve top tekniğiyle dikkat çeken oyuncu, daha çok 10 numara pozisyonunda görev alıyor.

Can Uzun'un yanı sıra hedefteki isimlerden biri de Efe Kaan Sıhlaroğlu. 

Karlsruhe'de forma giyen genç isim; 6, 8 ve 10 numarada görev alabiliyor.

Milli formayı uzun yıllar taşıması beklenen bir diğer isimse Semih Kılıçsoy. 

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